Письма с угрозами взрыва получили в пятницу 19 судов Москвы

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Более 1,5 тысяч человек эвакуированы в пятницу из 19 районных судов Москвы после поступившего электронного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

"В течение дня были эвакуированы сотрудники и посетители Хорошевского, Тимирязевского, Перовского, Чертановского, Щербинского, Зюзинского, Хамовнического, Савеловского, Коптевского, Головинского, Измайловского, Гагаринского, Лефортовского, Нагатинского, Черемушкинского, Троицкого, Люблинского, Бабушкинского, Пресненского судов", - сказала представитель суда.

В пресс-службе уточнили, что после проверки к работе вернулись Зюзинский, Перовский, Тимирязевский, Хорошевский, Хамовнический, Чертановский и Измайловский суды.

Как сообщили "Интерфаксу" представители нескольких "заминированных" судов, в ряде случаев в письмах содержится пометка, что подобные сообщения будут приходить до тех пор, пока бизнесмен Константин Малофеев "не вернет долг в 120 биткоинов, украденных на бирже WEX". Аналогичные сообщения ранее содержались и в письмах с угрозами, приходившими в суды Петербурга.

Волна ложных сообщений о минировании судов Москвы и Петербурга началась 28 ноября. За эти дни сообщения о заложенных взрывных устройствах практически ежедневно получали несколько судов.