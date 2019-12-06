Белорусский вокзал и около 20 школ "заминировали" в Москве

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Полиция и спасатели проверяют Белорусский вокзал и порядка 20 школ Москвы после анонимных сигналов о якобы заложенных там взрывных устройствах, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Из школ эвакуировано несколько тысяч человек. Поскольку сегодня пятница, окончание рабочей и учебной недели, после проверки школ всех учеников, скорее всего, распустят по домам", - сказал собеседник агентства.

По его информации, количество объектов, которые были "заминированы" в Москве с начала недели, приблизилось к 400, при этом общее количество эвакуированных для проверки сигналов о заложенных взрывных устройствах еще уточняется.

Ранее "Интерфакс" сообщил, что в пятницу письма с угрозами взрыва получили 19 судов Москвы, а также Верховный суд РФ. Кроме того, после анонимных сигналов в городе проверялись храм Христа Спасителя, офис одной из крупных российских энергетических компаний и ряд торговых центров.

В начале декабря в Москве также "минировали" аэропорт "Домодедово", городскую больницу, ГУМ и другие объекты.