Издатель "Тинькофф-журнала" с гражданской женой найден мертвым в квартире в Москве

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Издатель "Тинькофф-журнала" Санджив Рай вместе с гражданской женой обнаружен мертвым в квартире на севере Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Тела Санджива Рая и его гражданской супруги с утра обнаружил ребенок, который сообщил позвонившей бабушке о невозможности разбудить родителей", - сказал источник.

Мать гражданской супруги Рая незамедлительно приехала в квартиру дочери и вызвала полицию и скорую помощь.

"Прибывшие медики констатировали смерть. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако назначены гистологические экспертизы и патологоанатомическое вскрытие. Причину смерти можно будет установить после проведения этих процедур", - сказал источник.

Ранее журнал сообщил в фейсбуке о смерти своего издателя. "Вся команда журнала скорбит. Мы приостанавливаем выпуск на сегодня и завтра", - говорилось в сообщении издания.