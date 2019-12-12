Источник объяснил, почему при прощании с Лужковым гроб оставили закрытым

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Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Родные экс-мэра Москвы Юрия Лужкова решили не открывать гроб во время церемонии прощания, чтобы покойный "остался в памяти живым, энергичным человеком", сообщил "Интерфаксу" источник в его окружении.

Многие СМИ в четверг отметили, что на церемонии прощания с Лужковым и отпевания гроб был закрытым, его покрывал российский флаг. По данным изданий, это стало поводом для пришедших говорить о том, что обстоятельства смерти экс-чиновника не выяснены до конца.

Вместе с тем, источник в окружении экс-мэра ранее рассказал "Интерфаксу", что Лужков скончался из-за редкого осложнения после процедуры обследования сердца.

Лужков, руководивший Москвой более 18 лет, скончался на 84-м году жизни в мюнхенской клинике 10 декабря.

Прощание с бывшим столичным градоначальником состоялось в четверг, 12 декабря, в храме Христа Спасителя. Обряд отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На церемонию прощания приехал президент РФ Владимир Путин, он возложил к гробу букет красных роз, выразил соболезнования родным Лужкова - его жене Елене Батуриной и их дочерям.

Проводить в последний путь экс-мэра пришли многие государственные и общественные деятели, среди которых министр обороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и другие. Также церемонию прощания посетили известные деятели искусства, среди них Надежда Бабкина, Олег Газманов, Валентин Юдашкин, Геннадий Хазанов.

Церемония прощания завершилась в 14:00. Похоронен Лужков будет на Новодевичьем кладбище.

Жизненный путь Юрия Лужкова

Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Окончил Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени Губкина, является доктором химических наук и автором многочисленных научных работ и изобретений.

Лужков занимал должность мэра Москвы более 18 лет - с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года. Он стал мэром, когда с этого поста ушел Гавриил Попов, затем переизбирался на пост столичного градоначальника в 1996, 1999 и в 2003 годах.

В 2007 году он был переназначен на пост мэра президентом РФ Владимиром Путиным, однако в сентябре 2010 года отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым.

Лужков имеет множество различный наград: был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, почетных грамот и благодарностей президента РФ, является лауреатом госпремий СССР и России.