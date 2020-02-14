Путин рекомендовал увековечить в Москве память Лужкова

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом рекомендовал мэрии Москвы увековечить память бывшего мэра города Юрия Лужкова, учитывая его значительный вклад "в становление российской государственности и развитие Москвы". Указ опубликован на портале правовой информации.

Президент посоветовал установить мемориальную доску на доме в Москве, где жил Лужков.

Также он рекомендовал мэрии присвоить имя бывшего мэра Московскому городскому университету управления правительства Москвы.

Кроме того, чиновникам рекомендовано задуматься о проведении иных мероприятий, связанных с увековечением памяти градоначальника.

Лужков руководил Москвой больше 18 лет. После отставки осенью 2010 года он стал деканом факультета управления крупными городами Международного университета в Москве, этот факультет был создан в 2002 году по инициативе мэра.

Юрий Лужков умер 10 декабря в Мюнхене после операции. Его похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. Путин был на прощании с бывшим мэром. Он назвал его "крепким хозяйственником, а также "очень ярким человеком и политиком общероссийского, общенационального масштаба".