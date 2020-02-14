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Путин рекомендовал увековечить в Москве память Лужкова

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом рекомендовал мэрии Москвы увековечить память бывшего мэра города Юрия Лужкова, учитывая его значительный вклад "в становление российской государственности и развитие Москвы". Указ опубликован на портале правовой информации.

Президент посоветовал установить мемориальную доску на доме в Москве, где жил Лужков.

Также он рекомендовал мэрии присвоить имя бывшего мэра Московскому городскому университету управления правительства Москвы.

Кроме того, чиновникам рекомендовано задуматься о проведении иных мероприятий, связанных с увековечением памяти градоначальника.

Лужков руководил Москвой больше 18 лет. После отставки осенью 2010 года он стал деканом факультета управления крупными городами Международного университета в Москве, этот факультет был создан в 2002 году по инициативе мэра.

Юрий Лужков умер 10 декабря в Мюнхене после операции. Его похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. Путин был на прощании с бывшим мэром. Он назвал его "крепким хозяйственником, а также "очень ярким человеком и политиком общероссийского, общенационального масштаба".

Прощание с Юрием Лужковым

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Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощанияПрощание с бывшим мэром Москвы Юрием ЛужковымХудожественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня" Надежда БабкинаМинистр обороны РФ Сергей ШойгуПрощание с бывшим мэром Москвы в храме Христа СпасителяВдова бывшего градоначальника Елена Батурина с дочерьмиМэр Москвы Сергей СобянинВо время прощания с Юрием ЛужковымНа церемонии прощания в храме Христа СпасителяХудожественный руководитель театра Эстрады Геннадий ХазановВице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой и первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков (слева направо)Вдова экс-мэра Москвы Елена БатуринаПредседатель правления ОАО "Сбербанк России" Герман ГрефПрощание с Юрием Лужковым
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания
Юрий Лужков Владимир Путин Москва Мюнхен

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