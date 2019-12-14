С конца ноября в Москве из-за "минирований" эвакуировали 360 тыс. человек

Пожарные у ТЦ в Москве. Архивное фото Фото: Reuters

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - С начала волны сообщений о "минировании" в столице анонимные угрозы получили почти 3,3 тыс. объектов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

С 28 ноября по 13 декабря после сигналов о предполагаемых взрывных устройствах было эвакуировано почти 360 тыс. человек.

По информации собеседника агентства, в пятницу, 13 декабря, в городе пришлось эвакуировать более 20 тыс. человек. Анонимы угрожали взрывами почти 20 районным судам, десяткам больниц и школ, свыше 20 крупным торговым центрам.

Сигналы поступали как на электронную почту, так и на телефоны экстренных служб.

Источник "Интерфакса" напомнил, что пик "минирований" пока приходится на 10 декабря, когда в Москве было эвакуировано свыше 120 тыс. человек с территории порядка 400 объектов.

Ни в одном случае сигналы о якобы заложенных взрывных устройствах не подтвердились.