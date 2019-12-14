Поиск

С конца ноября в Москве из-за "минирований" эвакуировали 360 тыс. человек

С конца ноября в Москве из-за "минирований" эвакуировали 360 тыс. человек
Пожарные у ТЦ в Москве. Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - С начала волны сообщений о "минировании" в столице анонимные угрозы получили почти 3,3 тыс. объектов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

С 28 ноября по 13 декабря после сигналов о предполагаемых взрывных устройствах было эвакуировано почти 360 тыс. человек.

По информации собеседника агентства, в пятницу, 13 декабря, в городе пришлось эвакуировать более 20 тыс. человек. Анонимы угрожали взрывами почти 20 районным судам, десяткам больниц и школ, свыше 20 крупным торговым центрам.

Сигналы поступали как на электронную почту, так и на телефоны экстренных служб.

Источник "Интерфакса" напомнил, что пик "минирований" пока приходится на 10 декабря, когда в Москве было эвакуировано свыше 120 тыс. человек с территории порядка 400 объектов.

Ни в одном случае сигналы о якобы заложенных взрывных устройствах не подтвердились.

Москва

Новости по теме

Новости

В центре Москвы открыли не использовавшийся 10 лет пешеходный переход

В центре Москвы открыли не использовавшийся 10 лет пешеходный переход

В Москве полностью потушили пожар на Варшавском шоссе

В МЧС объяснили взрывы во время пожара на складе на юге Москвы

Дорожники отсудили у Албурова и Соболь больше 1,5 млн рублей

Площадь пожара на Варшавском шоссе выросла до семи тыс. квадратных метров

Пожар на складе на юге Москвы охватил 3 тыс. кв.м, рухнули перекрытия

Пожар на складе на юге Москвы охватил 3 тыс. кв.м, рухнули перекрытия

На юге Москвы загорелся склад

Строительство станции метро "Внуково" начнется после Нового года

На месте промзоны в Москве построят необычный ЖК с черными фасадами

Останки мамонта нашли в Подмосковье

Останки мамонта нашли в Подмосковье
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');