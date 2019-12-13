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В Москве из школы на Трубной улице эвакуировали 1800 человек

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В центре Москвы из-за угрозы о "минировании" утром в пятницу провели эвакуацию из школы №2054 на улице Трубная, рассказал информированный источник "Интерфакса".

Из здания вывели около 1800 детей и учителей.

Волна массовой рассылки угроз о бомбах, заложенных в зданиях, продолжается в Москве и Петербурге с 28 ноября, в обоих городах почти каждый день "минируют" суды и другие объекты. Тогда объединенная пресс-служба петербургских судов выложила фотографию послания, в котором говорилось, что будут поступать до тех пор, пока бизнесмен Константин Малофеев "не вернет долг в 120 биткойнов, украденных на бирже WEX".

За четверг, 12 декабря, в Москве из-за таких угроз проверили 140 объектов, где в общей сложности прошла эвакуация 50 000 человек. Как говорил источник "Интерфакса", аноним "заминировал" в том числе 13 районных судов, нескольких образовательных учреждений и станций метро. Угроза в адрес храма Христа Спасителя поступила в пятый раз с начала декабря.

Пик лжеминирований в столице пришелся на вторник 10 декабря: угрозы поступили в адрес 400 объектов, с которых эвакуировали более 120 000 человек.

Москва Петербург Константин Малофеев

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