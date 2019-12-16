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В Петербурге и Мурманске за день "заминировали" больше ста объектов

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге и Мурманске в понедельник проверили десятки зданий из-за сообщений о заложенных там бомбах, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

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В Петербурге, по его словам, проверяли сто объектов, в том числе девять школ, девять судов, шесть роддомов, две больницы и 72 станции метро.

Ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала об эвакуации нескольких районных судов ради проверки. В частности, речь шла о Сестрорецком, Петродворцовом, Приморском и Куйбышевском судах.

В Мурманске, по данным источника агентства, проверяли здание городской администрации и оттуда вывели 470 человек. Также там эвакуировали 120 человек из областного арбитражного суда, 56 человек - с железнодорожного вокзала, 100 человек из аэропорта. Эвакуация также проводилась в городской больнице.

Волна лжеминирований в Москве и Петербурге продолжается с 28 ноября, сообщения с угрозами взрыва поступают каждый будний день по электронной почте. Чаще всего в этих городах минируют суды.

Петербург Мурманск

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