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ВТБ выделит 30 млрд рублей на строительство небоскреба iCity в Москве

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Банк ВТБ предоставит MR Group проектное финансирование на 30 млрд рублей для строительства бизнес-центра ICity в "Москва-Сити", сообщили пресс-службе девелопера.

Эти деньги будут предоставлены на семь лет. На них компания построит высотный офисный центр А-класса. Строительство должно быть завершено в 2023 году.

Общая площадь бизнес-центра составит почти 250 000 кв.м, из них около 140 000 кв. м займут офисы, также в комплексе будут коворкинги. Он будет состоять из двух башен: 61-этажной Time Tower (257 метров) и 34-этажной Space Tower (141 метр). Их установят на общем семиэтажном стилобате, в котором обустроят фитнес-центр с бассейном, рестораны, магазины, винотека, лаунж-зона и дом быта.

Вокруг будет разбит парк.

В проект также входит реконструкция улицы Ермаковой рощи, организация кольцевого движения вокруг бизнес-центра. Кроме того, будут построены пешеходные переходы и обустроены пешеходные пути к станциям метро и Московских центральных диаметров (МЦД).

Небоскреб будет построен по проекту архитектурного бюро JAHN architecture.

Международный деловой центр "Москва-Сити" - один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются на территории России за последние десятилетия. Деловой центр возводится на Пресненской набережной. Общая площадь территории составляет около 100 га, из которых 60 га предназначены под новую застройку.

ICity Москва Москва-Сити ВТБ MR Group

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