Москва побила рекорд по числу эвакуированных из-за лжеминирования

Для проверки 1000 объектов из них эвакуировали почти 170 000 человек

Во время эвакуации Тверского суда в Москве из-за угрозы взрыва Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В минувший четверг 19 декабря в Москве из-за сообщений о заложенных бомбах проверяли не менее 1000 учреждений, из них эвакуировали в общей сложности почти 170 000 человек. Как сообщил информированный источник "Интерфакса", это рекордный показатель для последней волны лжеминирований.

90% проверок пришлось на школы и детские сады. Также угрозы поступили в два десятка медицинских учреждений, 12 судов, несколько аэропортов и более 250 станций метро.

Кроме того, угрозы в четверг получили более 20 медучреждений, 12 судов, несколько аэропортов, а также свыше 250 станций метро.

Предыдущий пиковый показатель в Москве пришелся на на 10 декабря. Тогда в городе для проверки примерно 400 объектов эвакуировали больше 120 000 человек.

По информации источников "Интерфакса", с 28 ноября общее количество эвакуированных в Москве из-за угроз о якобы заложенных взрывных устройствах превысило 700 000 человек.

В Петербурге объединенная пресс-служба городских судов 19 декабря сообщала об эвакуации нескольких районных судов. Также она опубликовала письмо с угрозами о минировании нескольких высших учебных заведений.

Волна минирований продолжается в Москве и Петербурге с 28 ноября. Каждый будний день в этих городах приходят сообщения о бомбах, заложенных в десятках учреждений. Чаще всего "минируют" суды, в последнее время также часто эвакуируют школы.