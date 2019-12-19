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ХроникаСтрельба на ЛубянкеОбновлено в 20:00

В районе Лубянки в центре Москвы слышны новые выстрелы

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - На Лубянской площади в центре Москвы рядом со зданиями ФСБ раздалось несколько выстрелов, передал корреспондент "Интерфакса" с места события.

Полиция и Росгвардия начали оттеснять прохожих с прилегающих к месту происшествия улиц в метро. Выходы из метро "Лубянка" к Лубянской площади закрыты.

К комплексу зданий ФСБ на Лубянской площади следуют несколько автомобилей скорой помощи, вокруг здания множество автомобилей правоохранительных органов и спецслужб, а также пожарной техники.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили "Интерфаксу", что неизвестный, открывший стрельбу у здания на Большой Лубянке в Москве, нейтрализован. Его личность устанавливается.

Также в службе сообщали, что есть пострадавшие в результате ЧП.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке

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Хроника Стрельба на Лубянке
Москва ФСБ

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