СКР возбудил дело после стрельбы на Лубянке в центре Москвы

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Московские следователи возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в связи с перестрелкой у здания ФСБ на Большой Лубянке, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Инцидент на Большой Лубянке произошел в тот момент, когда президент РФ Владимир Путин выступал на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России.

Центр общественных связей ФСБ сообщил ранее, что неизвестный открыл стрельбу у дома 12 на Большой Лубянке, есть пострадавшие.

ФСБ сообщила, что нападавший нейтрализован, его личность устанавливается.