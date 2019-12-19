Сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы в центре Москвы

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Большой Лубянке в Москве, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Вечером в четверг, 19 декабря, неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы. ЧП произошло у дома 12 на Большой Лубянке.

В Минзраве РФ ранее сообщали о двоих сотрудниках ФСБ, получивших "крайне тяжёлые ранения".

Нападавший нейтрализован, его личность устанавливается.

Инцидент на Большой Лубянке произошел в тот момент, когда в Кремле проходит концерт в честь Дня работника органов безопасности России. На нем присутствует президент РФ.