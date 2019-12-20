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В ДОСААФ сообщили о следственных действиях в тире, где занимался стрелок с Лубянки

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Московском городском спортивно-стрелковом клубе (МГССК), где занимался подозреваемый в стрельбе у здания ФСБ на Лубянке, идут следственные действия, обыски не проводятся, сообщил "Интерфаксу" в пятницу начальник управления информации и коммуникаций ДОСААФ Игорь Филимонов.

По его словам, ДОСААФ активно помогает в проведении следственных действий. Он также опроверг сообщения СМИ об обысках в МГССК. Дальнейшую информацию по этому делу он порекомендовал "узнавать в СКР".

Ранее сообщалось, что стрельбу в четверг, 19 сентября, в центре Москвы устроил 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров. Он указан на сайте Московского стрелкового клуба среди призеров по практической стрельбе: он занял третье место на ноябрьских соревнованиях "Наша оборона".

Накануне ФСБ сообщила, что неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Преступник действовал один, он был нейтрализован, отмечали в спецслужбе. При стрельбе погиб сотрудник ФСБ.

По данным Минздрава, еще пять человек пострадали. Среди пострадавших есть одно гражданское лицо, сообщал СК РФ. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов ведет центральный аппарат Следственного комитета.

Хроника 19 – 20 декабря 2019 годаСтрельба на Лубянке
МГССК ДОСААФ Игорь Филимонов СКР Москва ФСБ

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