Ветеран "Вымпела" заявил об отсутствии нормативов у спецслужб по нейтрализации стрелков

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - У спецслужб нет никаких нормативов по времени проведения спецопераций в ситуациях, аналогичных нападению со стрельбой на сотрудников ФСБ на Лубянке 19 декабря, заявил первый вице-президент ассоциации группы спецназначения "Вымпел", участник операции в Беслане Владимир Силантьев.

Главным он считает то, что в тот день в центре Москвы не погиб ни один гражданский.

"Да, произошла трагедия, погибли два сотрудника (ФСБ. - ИФ.), но самая главная задача подразделений Центра специального назначения была выполнена - нейтрализовали террориста, не дали допустить ранений и гибели (гражданских лиц). В этой ситуации говорить "опоздали, не опоздали" - про спецназ нельзя",- подчеркнул он.

Силантьев убежден, что нельзя говорить о подробностях спецоперации до того, как ФСБ и следствие обнародуют официальные версии.

19 декабря вечером ФСБ сообщила о стрельбе у дома 12 по Большой Лубянке. Стрелявший действовал в одиночку, его застрелили. В перестрелке были ранены шестеро. Два сотрудника ФСБ умерли от полученных ран. В СКР сообщили, что среди раненых был один гражданский.

По факту возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Напавшим оказался 39-летний Евгений Манюров из Подольска, юрист по образованию и любитель стрельбы. На сайте Московского стрелкового клуба он значится среди призеров по практической стрельбе - занял третье место на ноябрьских соревнованиях "Наша оборона".

Стрельба на Лубянке произошла, когда в Кремле шел праздничный концерт в честь Дня сотрудников органов безопасности. На мероприятии присутствовали директор ФСБ Александр Бортников и президент Владимир Путин.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя перестрелку, отметил, что никто не застрахован от "любых проявлений безумия с трагическими последствиями".