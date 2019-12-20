Стрелок с Лубянки был призером ДОСААФ по практической стрельбе

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - По версии следствия, стрельбу на Лубянке устроил 39-летний житель Подольска Евгений Манюров. Он пытался заниматься бизнесом и числился среди призеров ДОСААФ по практической стрельбе. В результате перестрелки 19 декабря, он был убит.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Манюров получил статус индивидуального предпринимателя (ИП) в 2014 году. Он оказывал услуги в области права, а также консультировал по вопросам коммерческой деятельности и управления. При этом Манюров исправно и в срок оплачивал все госпошлины, связанные с деятельностью ИП.

Позднее он подал заявление о закрытии ИП в межрайонную инспекцию налоговой службы №5 в Подольске.

На сайте Московского стрелкового клуба Манюрова можно найти в числе призеров по практической стрельбе: он занял третье место на ноябрьских соревнованиях "Наша оборона". В клубе сказали, что не располагают более подробной информацией об участниках состязаний.

Манюров жил в пятиэтажке на окраине подмосковного Подольска.

В результате перестрелки вечером 19 декабря у дома 12 по Большой Лубянке погиб сотрудник ФСБ и сам стрелявший. В ФСБ сообщили, что еще один сотрудник спецслужбы был тяжело ранен. В Минздраве сообщили о пяти раненых. Уголовное дело в связи со случившимся возбуждено по статье о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Стрельба в Москве произошла накануне Дня сотрудников органов безопасности, во время праздничного концерта в Кремле.