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В центре Москвы начнут перекрывать улицы к праздникам с 28 декабря

В центре Москвы начнут перекрывать улицы к праздникам с 28 декабря
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - С 25 декабря в центре Москвы начнут ограничивать парковку, а с 28 декабря перекроют движение по Тверской улице для новогодних гуляний и фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Парковку с 25 декабря ограничат в Газетном и Никитском переулках.

С 28 декабря и до 22:00 6 января пешеходными станут отрезки улиц Тверская (от Тверского бульвара до Моховой); Моховая (от Воздвиженки до Моховой); Охотный Ряд (от Моховой до Театрального проезда); Театральный проезд (от Охотного Ряда до Петровки), а также Малый Гнездниковский переулок, Леонтьевский, Газетный, Никитский, Глинищевский и Брюсов переулки.

На прошлой неделе стало известно, что на эти улицы с 31 декабря введут особый режим доступа даже для пешеходов. Центр оцепят стальными заграждениями из 10 тысяч секций, а пройти на территорию гуляний можно будет через семь КПП с рамками металлодетевторов. Через КПП нельзя будет пронести петарды, спиртное и даже воду в бутылке. КПП обустроят на Тверской со стороны Пушкинской площади, на Моховой со стороны Большой Никитской, на Большой Дмитровке у выхода из метро, на пересечении Рождественки и Театрального проезда, на Никольской, Ильинке и Москворецкой улице у собора Василия Блаженного.

Москва ЦОДД

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