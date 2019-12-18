В местах новогодних мероприятий в центре Москвы введут особый режим доступа

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В период новогодних праздников 31 декабря по 5 января в центральной части Москвы, в границах улиц Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Манежная площадь, Театральный проезд, площадь Революции, Красная площадь введут особый режим для доступа граждан, сообщили "Интерфаксу" в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

Пройти к местам проведения новогодних мероприятий в центре Москвы можно будет через контрольно-пропускные пункты после досмотра, пояснили в ведомстве. Там рассказали, что основные группы пропускных пунктов будут расположены: на ул. Тверская со стороны Пушкинской площади, на ул. Моховая со стороны ул. Большая Никитская, на ул. Большая Дмитровка, у выхода из метро, на пересечении Театрального проезда с ул. Рождественка, на ул. Никольская, на ул. Ильинка, а также на ул. Москворецкая, у храма Василия Блаженного.

В места проведения торжеств не смогут попасть пьяные граждане, а также люди с оружием и предметами, которые могут быть использованы в таком качестве. Также нельзя будет проносить любые напитки и пиротехники, все эти предметы будут изымать в ходе досмотра, подчеркнули в департаменте.

Кроме того, в местах проведения праздничных мероприятий запрещается парковаться, припаркованные машины будет эвакуированы, там также установят заградительные сооружения, исключающие свободный проезд автотранспорта.

"Рекомендуем всем желающим принять участие в праздничной программе проявить понимание и воздержаться от посещения мероприятий с запрещенными предметами, а также от поездок на личном транспорте в центральную часть города", - заключили в ведомстве.

Ранее московская мэрия сообщала, что в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество" центральные улицы столицы впервые перекроют для проезда транспорта на 10 дней в новогодние праздники.