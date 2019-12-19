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ХроникаСтрельба на ЛубянкеОбновлено в 20:00

После стрельбы на Лубянке задействовали спецподразделения Росгвардии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Росгвардии приняли все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности на Лубянке, где в четверг произошла стрельба, в том числе были задействованы специальные подразделения Росгвардии, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Стрельба на Лубянке

Таким образом он прокомментировал видео с участием сотрудников Росгвардии, оказавшихся на месте происшествия в Москве. Грибакин уточнил, что после получения сигнала на место происшествия прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии.

"Также в проводимых мероприятиях на месте происшествия задействованы специальные подразделения Росгвардии", - добавил представитель ведомства, отметив, что среди сотрудников Росгвардии никто не пострадал.

По его словам, для безопасности прохожих росгвардейцы организовали оцепление, а также обеспечили эвакуацию прохожих и осмотр территории.

Стрельба у дома 12 на Большой Лубянке произошла вечером в четверг. По уточненным данным Центра общественных связей ФСБ, стрелок действовал в одиночку, в здание спецслужбы он не проникал. Преступник убит. В результате стрельбы погиб один сотрудник ФСБ, еще один получил крайне тяжелые ранения. Всего, по данным российского Минздрава, медпомощь потребовалась пяти пострадавшим.

По данному факту столичные следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Инцидент на Большой Лубянке произошел во время концерта в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России, на котором присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Хроника Стрельба на Лубянке
Москва Росгвардия ФСБ Лубянка

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