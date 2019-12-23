Пятнадцать судов Москвы эвакуированы из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Пятнадцать районных судов в Москве получили в понедельник сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Эвакуацию проводили Чертановский, Хорошевский, Таганский, Никулинский, Пресненский, Головинский, Коптевский, Люблинский, Тимирязевский, Черёмушкинский, Измайловский, Бабушкинский, Преображенский, Гагаринский и Троицкий районные суды.

По данным судов, в общей сложности эвакуированы более тысячи сотрудников и посетителей.

Как сообщалось, в Петербурге с 9 утра также начали эвакуировать людей из районных судов, детских садов, роддомов и магазинов сети "Магнит".

Ранее представители нескольких "заминированных" судов рассказывали "Интерфаксу", что в ряде случаев в письмах содержится пометка, что подобные сообщения будут приходить до тех пор, пока бизнесмен Константин Малофеев "не вернет долг в 120 биткоинов, украденных на бирже WEX". Аналогичные сообщения ранее содержались и в письмах с угрозами, приходившими в суды Санкт-Петербурга.

Волна ложных сообщений о минировании судов Москвы и Петербурга началась 28 ноября. За эти дни сообщения о заложенных взрывных устройствах практически ежедневно получали несколько судов.

Также поступают сообщения о "минировании" торговых центров, детских садов, школ, аэропортов, больниц и станций метро.

По информации источников "Интерфакса", с 28 ноября количество эвакуированных в Москве из-за волны лжеминирований превысило 770 тыс. человек. По разным оценкам, за три с лишним недели угрозы получили от 7 тыс. до 8 тыс. объектов города, включая образовательные учреждения, причем многие - неоднократно.