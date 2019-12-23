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Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с "минированием" школ

Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с "минированием" школ
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями. Он заявил об этом в специальном видеообращении.

Чиновник отметил, что сообщения о минировании участились и это начало вызывать напряжение. По его мнению, создание напряженности и было целью организаторов массовой рассылки угроз.

"Конечно, мы понимаем, что частотность такого рода происшествий влияет на учебный процесс и мешает ему, но мы должны прекрасно понимать, что безопасность детей — это главная наша задача", - заявил Молев.

Панику он назвал самым важным риском в такой ситуации. Он объяснил, что после поступления сигнала о минировании детям нужно спокойно и по возможности быстро следовать инструкциям учителя или воспитателя и не отбиваться от группы или класса. Чиновник выразил надежду, что если все будут следовать этим простым правилам, то сложившуюся неприятную ситуацию удастся преодолеть.

Это первое официальное заявление от городских властей в связи с последней волной лжеминирований. Она началась в Москве и Петербурге 28 ноября, сообщения о заложенных бомбах поступают в будни, ежедневно, и чаще всего затрагивают суды. 28 ноября объединенная пресс-служба городских судов Петербурга сообщила, что "телефонный террорист" потребовал криптовалюту у основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева, пригрозив, что если не получит биткойны, то угрозы будут продолжаться.

В последние недели участились угрозы в адрес школ, вузов и детских садов. Иногда в рассылку попадают другие города. 18 декабря после эвакуации детского сада в Биробиджане одной воспитательнице стало плохо, и она умерла.

В Москве пик угроз пришелся на 19 декабря, когда за день проверили около тысячи объектов, из которых эвакуировали в общей сложности 170 000 человек.

Москва Антон Молев Петербург Константин Малофеев Биробиджан

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