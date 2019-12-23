В Петербурге с утра поступили угрозы о минировании судов и садиков

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге с 9 утра начали эвакуировать людей из районных судов, сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Она также опубликовала фотографию электронных писем об угрозе взрывов в 22 детских садах, шести роддомах и магазинах сети "Магнит".

В частности, угрозы о минировании поступили в отношении Петродворцового, Приморского, Петроградского, Красногвардейского, Ленинского, Сестрорецкого, Октябрьского, Колпинского и Зеленогорского судов.

Также пресс-служба опубликовала фото послания с новым требованием 120 биткойнов от бизнесмена Константина Малофеева. В первый день волны массовых "минирований" 28 ноября такое требование поступило в Санкт-Петербургский городской суд. Автор обращения угрожал продолжать рассылку угроз до тех пор, пока Малофеев "не вернет долг 120 биткойнов, украденных на бирже WEX". С тех пор угрозы взрывов поступают в различные учреждения Москвы и Петербурга с периодическим подключением других городов каждый будний день. Всякий раз в числе "заминированных" объектов оказываются суды. В последние недели стали чаще "минировать" школы, детские сады, станции метро и аэропорты.

На этот раз автор рассылок интересовался, каким должен стать ущерб от ежедневных эвакуаций, чтобы его требование о возвращении 120 биткойнов было выполнено.

В Москве пик угроз пришелся на 19 декабря, когда за день проверили около тысячи объектов, из которых эвакуировали в общей сложности 170 000 человек.

22 декабря замруководителя департамента образования столицы Антон Молев записал видеообращение к родителям и призвал их не паниковать в связи с частыми эвакуациями и научить детей четко и быстро выполнять инструкции учителей и воспитателей. Он признал, что лжеминирования нарушают учебный процесс, и высказал мнение, что цель их рассылки - создать напряженность в обществе.