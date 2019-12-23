Температура в Москве установила рекорд за 140 лет метеонаблюдений

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 20:00 понедельника поднялась до 6,2 градусов тепла, установив тем самым абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.

"Воздух в Москве к вечеру понедельника прогрелся до плюс 6,2 градусов, что на 0,3 градуса выше прежнего рекорда для 23 декабря, установленного в 2015 году", - сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

Собеседник агентства напомнил, что это третий температурный рекорд с начала зимы. Так, 18 декабря температура поднялась до рекордных плюс 5,6 градусов тепла, 19 декабря - до плюс 6,5 градусов.

В целом, по данным синоптиков, с начала декабря средняя температура превосходит норму на 6,5 градусов, а с начала года - на 2,7 градусов.

Согласно прогнозу, во вторник днем температура будет держаться в районе плюс 4-6 градусов. Таким образом, не исключено, что будет побит прежний рекорд 24 декабря, установленный также в 2015 году - 5,6 градусов тепла.

По предварительным прогнозам, как минимум до конца текущей недели при положительных дневных температурах прироста снежного покрова не ожидается.