2019 год стал вторым по температуре за всю историю наблюдений

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Прошедший год стал почти самым теплым за 140-летнюю историю метеорологических наблюдений, уступив первую строчку лишь 2016 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные пяти исследовательских институтов (NASA, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), Всемирная метеорологическая организация, НКО Berkeley Earth, Метеорологическая служба Великобритании).

Агентство также отмечает, что минувшее десятилетие стало самым жарким за всю историю, причем рекорды в данном временном промежутке регистрируются уже четвертое десятилетие подряд. Кроме того, все пять последних лет оказались самыми теплыми в истории наблюдений.

По данным Berkeley Earth, на 10% Земли были зарегистрированы локальные среднегодовые рекорды жары, в то время как рекордно низких среднегодовых температур зафиксировано не было.

Среднегодовая температура на Земле в 2019 году оказалась на 0,95 градуса Цельсия выше среднего показателя прошлого века и всего на 0,04 градуса Цельсия ниже, чем абсолютный рекорд 2016 года, говорится на сайте NOAA.

Bloomberg также приводит прогноз, согласно которому этот год будет похож по температуре на прошлый.