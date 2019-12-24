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Общее число эвакуированных в Москве из-за лжеминирований достигло 800 тыс. человек

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - По информации источников "Интерфакса", с 28 ноября, когда в Москве началась волна лжеминирований, число эвакуированных в столице по этой причине приблизилось к 800 тыс. человек.

По разным оценкам, за три с половиной недели угрозы получили от 7,5 до 8,5 тыс. объектов города, причем многие - неоднократно. Кроме того, в понедельник, 23 декабря, порядка 30 тыс. человек было эвакуировано в Москве из-за анонимных угроз о взрывных устройствах, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Вчера в Москве полиция и спасатели проверяли свыше 250 объектов: детские сады, школы, суды, медучреждения, торговые центры", - сказал собеседник агентства во вторник.

Кроме того, по его информации, в городе в восьмой раз с начала декабря "заминировали" храм Христа Спасителя. "Угрозы также поступили в адрес Центрального телеграфа, нескольких железнодорожных вокзалов и более 200 станций метро", - уточнил источник.

Он пояснил, что эвакуация проводилась не на всех объектах, которых получили угрозы, а выборочно. Ни в одном случае сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах не подтвердились.

Пик "минирований" в Москве пришелся на 19 декабря, когда полиция и спасатели проверили не менее 1 тыс. городских объектов, а количество эвакуированных приблизилось к 170 тыс. человек.

Москва

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