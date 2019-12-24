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Задержанного экс-фигуранта "дела 27 июля" Фомина отпустили с протоколом

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Бывшего фигуранта дела о беспорядках в ходе протестной акции летом в Москве Сергея Фомина отпустили из Пресненского ОВД, составив протокол о нарушении правил проведения массовых мероприятий (ч. 3 ст. 20.2 КоАП) на акции 27 июля, сообщается на сайте правозащитной организации "ОВД-Инфо" во вторник.

Судебное заседание назначено на 15:00 вторника в Пресненском суде.

Ранее во вторник стало известно, что Фомина задержали в Москве и повезли в ОВД "Пресня".

6 декабря Следственный комитет прекратил преследование в отношении Фомина по уголовному делу о беспорядках в Москве 27 июля в ходе протестной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Действия Фомина переквалифицировали на административное правонарушение.

Ранее следствие утверждало, что Фомин во время акции направлял действия участников, а также взял чужого ребенка на руки, чтобы выйти из оцепления. После этого он был объявлен в розыск, а Московская прокуратура потребовала лишить родителей ребенка родительских прав. Суд не стал этого делать.

Москва Сергей Фомин

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