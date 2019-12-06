Следствие против фигуранта "дела 27 июля" Фомина прекращено

Ранее в СКР заявили, что он взял чужого годовалого ребенка на руки, чтобы выйти с ним из оцепления

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Следствие по делу о летних беспорядках в центре Москвы прекратило уголовное преследование последнего фигуранта, обвиняемого в этом преступлении, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Следственный комитет РФ в ходе расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками, произошедшими в Москве 27 июля 2019 года, пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Фомина", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В нем отмечается, что "уголовное преследование в отношении Фомина прекращено, а избранная ранее мера пресечения в виде домашнего ареста отменена". Следствие отмечает, что это решение принято по результатам оценки свидетельских показаний и детального изучения видеозаписей камер видеонаблюдения.

В то же время в СК отметили, что "согласно российскому законодательству, в его действиях усматриваются признаки административного правонарушения". "Для принятия мер реагирования соответствующие материалы направлены в органы МВД", - говорится в сообщении.

Фомин был объявлен в розыск 5 августа. В пресс-релизе СКР отмечалось, что он взял чужого ребенка на руки, чтобы выйти из оцепления в день акции 27 июля.

С ребенком на руках

Московская прокуратура через суд требовала лишить родительских прав семейную пару, которая отдала Фомину своего годовалого сына. По мнению прокуроров, родители подвергли жизнь и здоровье ребенка опасности. Отец мальчика Дмитрий Проказов заявил, что Фомин их родственник, 27 июля они гуляли с сыном в центре города, в акции участвовать не собирались. Фомина они попросили понести ребенка, когда возвращались домой. Суд не стал лишать семью родительских прав.