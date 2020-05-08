Фигурант "дела о беспорядках" в Москве подал иск о возмещении ущерба

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Фигурант дела о летних беспорядках в столице Сергей Фомин обратился в Тверской суд с иском к министерству финансов России о возмещении репутационного ущерба и за незаконное лишение свободы на сумму более 790 тыс. рублей, сообщила "Интерфаксу" адвокат Светлана Байтурина в пятницу.

"7 мая мы подали иск в Тверской суд Москвы к министерству финансов, в котором просим назначить компенсацию Фомину в размере 793 тыс. руб. за бездействие следствия, а также за незаконное лишение свободы, обыски в ночное время и создание негативного образа на федеральных телеканалах", - сказала Байтурина.

Как сообщалось, Фомину было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), однако 6 декабря стало известно, что его уголовное преследование прекращено за отсутствием состава преступления.

"Дело о беспорядках" в Москве - это ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).