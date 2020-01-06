Трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в центре Москвы

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Строительные леса обрушились в понедельник на одной из стройплощадок в Пресненском районе Москвы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Инцидент произошел по адресу 1-й Земельный переулок, вл.7/2. По предварительной информации, незначительные травмы получили трое рабочих", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что леса рухнули на строительстве офисно-гостиничного комплекса.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.