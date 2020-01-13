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Москва останется без крещенских морозов в ночь на 19 января

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Температурный режим в Московском регионе останется рекордно высоким, выпавший снег наполовину осядет, а небольшое похолодание ожидается лишь к концу недели, но крещенских морозов в ночь на Крещение (19 января, воскресенье) в столице не будет, сообщил "Интерфаксу" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Зима однородная и монотонная, причем период тепла длится с ноября. Температурный фон на ближайшей неделе будет близок к рекордному, в Москве он будет выше нормы на 8-12 градусов. Первые проблески надежды - на выходных температура, вероятно, пойдет вниз, но резкого похолодания мы все равно не ждем", - сказал Вильфанд в понедельник.

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В будни с 13 по 17 января днем в Москве ожидаются положительные температуры, ночью столбики термометров опустятся до небольшого "минуса". Такие колебания около нуля, характерные для московской погоды последние полтора месяца, немного скорректируются к выходным.

К субботе в Москву придет антициклон, а с ним небо начнет очищаться от облачности и температура опустится на несколько градусов. В результате на выходных днем уже будет "минус", а не "плюс", а ночью станет немного холоднее.

Таким образом, по словам Вильфанда, в ночь на Крещение (19 января), когда по всей России проходят традиционные купания, настоящих крещенских морозов в Москве не ожидается, хотя небольшое похолодание будет. Кроме того, благодаря антициклону, уточнил Вильфанд, столичное небо частично очистится от облаков, будут видны звезды.

Снежный покров после снегопада, прошедшего в Московском регионе на минувших выходных, сейчас составляет порядка 6-7 см в Москве. Однако потепление, дожди и мокрый снег приведут к тому, что в ближайшие дни он уменьшится почти вдвое - до 3-4 см. Это заметно меньше нормы, которая для этих дней января составляет 25-30 см, подчеркнул руководитель Гидрометцентра.

Москва

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