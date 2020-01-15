До 200 тысяч москвичей окунутся в прорубь на Крещение

Оперативные группы МЧС будут патрулировать водоемы для исключения несанкционированных купаний

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В крещенских купаниях на столичных водоемах ожидается участие до 200 тысяч человек, считают в пресс-службе Главного управления МЧС Москвы.

"В 2019 году места крещенских купаний посетили более 190 тысяч человек. С учетом того, что в этом году Крещение приходится на выходные дни, ожидается увеличение числа граждан до 200 тысяч человек", - сказали в пресс-службе главка.

Всего, по данным МЧС, крещенские мероприятия пройдут на территории 460 храмов и церквей Москвы, из которых 96 имеют пятую степень огнестойкости.

"Накануне, со служителями была проведена разъяснительная работа об ограничении применения открытого огня, эксплуатации электроприборов и электрооборудования и содержании систем противопожарной защиты в исправном состоянии", - пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что в целях исключения несанкционированных купаний в Москве Главным управлением сформированы оперативные группы, которые будут проводить патрулирования.

Кроме того, "каждое место организованного купания будет обеспечено специальными подходами с настилами и безопасными спусками, местами для обогрева и переодевания, а также пунктами горячего питья", пояснили в управлении.

"Ввиду продолжительной теплой погоды, в этом году побит 129 летний температурный рекорд для этого времени года и отсутствия безопасного льда, московской инспекцией по маломерным судам (ГИМС) направлены дополнительные рекомендации по обустройству мест купаний вблизи береговой линии, исключающие выход людей на опасный лед даже по настилам в каждый административный округ столицы, принимающий участие в крещенских мероприятиях", - добавили в ГУ МЧС.

Православные христиане празднуют Крещение 19 января. В честь описанного в Библии события крещения Иисуса Христа христиане совершают купание в проруби в ночь на 19 января. Накануне праздника, 18 января, установлен строгий пост, проводится вечернее богослужение.