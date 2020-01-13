Поиск

В Москве за выходные выпала пятая часть месячной нормы осадков

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Москве за двое суток выпала пятая часть месячной нормы осадков, 8 мм при норме в 42 мм, сообщили в столичном метеобюро со ссылкой на данные опорной метеостанции на ВДНХ.

В понедельник в городе потеплеет до плюс трех 3 градусов, возможны небольшие осадки, гололедица и усиление ветра до 12-17 метров в секунду.

На прошлой неделе научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что предварительные прогнозы не обещают существенного похолодания в столице до 16 января включительно. По его словам, 13 и 14 января температурный фон прогнозировался выше климатической нормы на на 8-9 градусов - днем оттепель, ночью слабый "минус".

Москва метеобюро Москвы Гидрометцентр Роман Вильфанд

Новости по теме

Новости

Ночь на воскресенье стала самой морозной за зиму в Москве

Ночь на воскресенье стала самой морозной за зиму в Москве

Снегопад в столичном регионе продлится до вечера

Снегопад в столичном регионе продлится до вечера

Гидрометцентр пообещал москвичам аномальное тепло до середины января

В среду в Москве "заминировали" около ста школ и гостиницу "Украина"

В среду в Москве "заминировали" около ста школ и гостиницу "Украина"

Карлос Гон обвинил руководство Nissan в сговоре

Карлос Гон обвинил руководство Nissan в сговоре

Посольство Таджикистана не подтвердило гибель своих граждан на пожаре в Раменском

При пожаре в тепличном комплексе в Раменском погибли восемь человек

При пожаре в тепличном комплексе в Раменском погибли восемь человек

Убитый в Подмосковье мужчина работал не в "Роскосмосе", а в его "дочке"

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

В Подмосковье нашли мертвыми, предположительно, топ-менеджера "Роскосмоса" и его брата

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');