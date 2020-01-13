В Москве за выходные выпала пятая часть месячной нормы осадков

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Москве за двое суток выпала пятая часть месячной нормы осадков, 8 мм при норме в 42 мм, сообщили в столичном метеобюро со ссылкой на данные опорной метеостанции на ВДНХ.

В понедельник в городе потеплеет до плюс трех 3 градусов, возможны небольшие осадки, гололедица и усиление ветра до 12-17 метров в секунду.

На прошлой неделе научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что предварительные прогнозы не обещают существенного похолодания в столице до 16 января включительно. По его словам, 13 и 14 января температурный фон прогнозировался выше климатической нормы на на 8-9 градусов - днем оттепель, ночью слабый "минус".