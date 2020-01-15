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Синоптики спрогнозировали новые рекорды аномального тепла в Москве

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Температурный рекорд, установленный в Москве почти 100 лет назад, может быть побит в четверг, 16 января, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро столицы.

"С большой долей вероятности в четверг будет обновлен температурный максимум, который был зафиксирован 16 января 1925 года (+3,1 градуса)", - рассказал собеседник агентства в среду.

Синоптики не исключают, что и в пятницу температура воздуха в Москве будет близка к рекордной. Максимум для 17 января был установлен также в 1925 году (+4,2 градуса).

По оценке метеобюро, январь в Москве пока на 8,5 градусов теплее климатической нормы.

Ранее сообщалось, что аномальная погода в декабре 2019 года установила в Москве сразу три температурных рекорда: 18 декабря (+5,6 градуса), 19 декабря (+6,6 градуса) и 23 декабря (+6,2 градуса).

Кроме того, Гидрометцентр ранее прогнозировал, что аномальное тепло задержится в столичном регионе как минимум до середины января.

Москва

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