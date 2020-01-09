Гидрометцентр пообещал москвичам аномальное тепло до середины января

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - По-настоящему зимних морозов жителям Москвы и Подмосковья в ближайшие дни ждать не стоит: атлантическое тепло задержится на европейской территории России как минимум до середины месяца, сообщил "Интерфаксу" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг.

"В течение ближайшей недели существенно погода не изменится. Температурный фон возвращается к значениям, ставшим привычными в декабре: в основном, ночью они слегка отрицательные, днем слегка положительные. Единственным исключением будет ночь на воскресенье, когда будет немного холоднее: -4...-6, но днем температура вновь вернется к нулю", - сказал Вильфанд.

Температурный фон на предстоящих выходных 11-12 января будет выше нормы на 5 градусов, а в понедельник и вторник - на 8-9 градусов. Старый Новый год, который жители России празднуют в ночь с 13 на 14 января, также будет аномально теплым - днем оттепель, ночью слабый "минус".

"Погода никак не хочет восстанавливаться, и к старому Новому году она не будет отличаться от Нового года по новому стилю - останется такой же теплой", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что по предварительным расчетам похолодания синоптики не ожидают до 16 января включительно. Прогноз на Крещение, когда по всей стране проходят традиционные зимние купания (19 января), метеорологи подготовят в начале следующей недели.

Снежный покров в ближайшие дни немного увеличится. В четверг высота снега в Москве выросла благодаря прошедшему снегопаду на 3 см до отметки в 4-5 см, хотя, по словам Вильфанда, отправляться на лыжню пока рано - снежного покрова для безопасного катания может оказаться недостаточно. В субботу снег пройдет снова, но из-за оседания и уплотнения сугробы намного выше не станут - высота снега прибавит максимум 3 см.

"Утверждать, что это настоящая снежная зима, преждевременно. Снег оседает, уплотняется", - сказал Вильфанд. Собеседник агентства также напомнил, что аномально теплая зима в этом году не только в Москве, но и на всей территории России. Виной тому теплый воздух с Атлантики, который не только определяет погоду на европейской территории России, но и поступает через Урал на азиатскую территорию страны.

В ноябре 2019 года Вильфанд говорил, что россиян ждет "розовая зима". "В целом, да, зима ожидается нехолодной, температурный фон - около и выше нормы. Зима прогнозируется в таком цвете - даже боюсь слово произносить - розовом", - отмечал синоптик.

Между тем в метеобюро Москвы и области "Интерфаксу" сообщили, что высота снежного покрова на базовой столичной метеостанции на ВДНХ утром в четверг достигла 6 см, что является максимальным значением с начала зимнего сезона. По словам собеседника агентства, ровно год назад высота устоявшегося снега составляла 36 см, а 9 января 2018 года - всего 3 см.