В Минздраве посоветовали согреваться после крещенских купаний чаем

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Замминистра здравоохранения России Олег Салагай посоветовал россиянам на Крещение купаться в определенных для этого местах.

"Купаться необходимо в отведенных для этого местах, в которых оценивается качество воды и обеспечивается присутствие спасателей, медицинских работников", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Кроме того, по его словам, "категорически запрещается принимать алкоголь перед купанием - это связано далеко не только с общими вопросами культуры и отношения к самому купанию, но прежде всего с необходимостью защиты здоровья".

Как отмечает замминистра, ни до, ни после купания не следует курить. По его словам, желательно, чтобы прием пищи был примерно за два часа до купания, прямо перед ним от серьезного приема пищи лучше отказаться.

Если плохо себя чувствуете, например, болит голова, сердце, простыли, то от купания лучше воздержаться, а если страдаете хроническими заболеваниями, то лучше проконсультироваться с врачом, пишет Салагай.

Перед тем, как окунуться, лучше разогреться, сделав легкую разминку, отметил замминистра, напомнив, что "алкоголь не разогревает".

Он также предупредил, что в проруби долго находиться нельзя, особенно неподготовленному человеку, а после выхода из воды нужно хорошо вытереться и надеть теплую одежду.

Как отметил Салагай, "после купания можно попить горячего чая в компании друзей и сохранить хорошее настроение на весь год".