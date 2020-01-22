В Москве завели уголовное дело на женщину, угрожавшую выбросить внука из окна

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Московские следователи завели дело против женщины, не пожелавшей открыть дверь работникам органов опеки, пришедшим за ее трехлетним внуком, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова. Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что женщина угрожала убить ребенка.

Как сказала Иванова "Интерфаксу" в среду, сотрудники органов опеки и попечительства прибыли в квартиру на улице Восточная для исполнения решения суда. Однако бабушка малолетнего ребенка отказалась открывать им дверь и пригрозила, что причинит вред мальчику, добавила представитель СКР.

По ее словам, дверь в квартиру взломали спасатели. "В настоящее время следователи и сотрудники профилактических органов зашли в квартиру, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Допрашиваются соседи и очевидцы случившегося", - сказала Иванова.

Она отметила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Ранее в среду о задержании пожилой женщины, угрожавшей убить своего внука, "Интерфаксу" сообщил информированный источник. Пока с женщиной вели переговоры, сотрудникам правоохранительных органов удалось вскрыть дверь и проникнуть в квартиру. Женщину задержали, ее внука спасли и передали медикам. Жизнь ребенка вне опасности, уточнил собеседник агентства.

До этого источник сообщал, что пожилая женщина заперлась в квартире и отказалась пускать пришедших к ней приставов. "В ответ на попытки вскрытия двери женщина угрожает выбросить из окна своего четырехлетнего внука", - говорил собеседник агентства.