Полиция разыскивает мужчину, оставившего двух детей в "Шереметьево"

В настоящий момент дети находятся в больнице

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Транспортная полиция в "Шереметьево" проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилёте из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту.

"Мальчики 2011 и 2014 года рождения доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции. В дальнейшем дети будут переданы в медицинское учреждение", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

Со своей стороны представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская сообщила "Интерфаксу", что по факту произошедшего начата доследственная проверка.

"Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказала Марковская.

В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры "Интерфаксу" сообщили, что в настоящий момент дети находятся в больнице.

"Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего и местонахождение родителей несовершеннолетних. В настоящий момент дети направлены в одну из подмосковных больниц. О случившемся проинформированы уполномоченный по правам ребенка в Московской области, прокуратуры Хабаровской и Московской областей", - сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, добавили там, контролируется проведение процессуальной проверки Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте, законность принятого решения находится на контроле аппарата транспортной прокуратуры.