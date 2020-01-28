В Москве создан штаб по борьбе с распространением коронавируса

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Москве создан оперативный штаб для координации работы городских и федеральных служб в борьбе с новым коронавирусом из Китая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте во вторник.

По его словам, в Москве особое внимание уделяется гостиницам и другим местам массового пребывания туристов. "При появлении тревожных сигналов туда будут высланы оперативные бригады медиков для проведения сплошного осмотра", - заявил мэр Москвы.

Собянин заявил, что Москва дополнительно закупит медицинское оборудование, респираторы, защитные костюмы и маски, ручные дозаторы дезинфекторов, которые могут потребоваться медикам. заверил, что в больницах и аптечных учреждениях города достаточно медикаментов и средств индивидуальной защиты.

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