Aviasales сообщил о трехкратном росте спроса на билеты из Китая в Москву

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сервис по поиску авиабилетов Aviasales сообщил о трехкратном росте спроса на билеты из Китая в Москву из-за вспышки коронавируса. Спрос на билеты из Москвы в Китай снизился почти вдвое, рассказал PR-директор сервиса Янис Дзенис.

По его словам, сейчас больше всего бронирований пришлось на рейсы из таких городов, как Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Сиань и Чэнду.

"Очевидно, что это экстренно возвращаются домой наши соотечественники", - считает представитель компании.

В Китае с прошлой недели резко растет число заболевших пневмонией, которая вызвана новым коронавирусом. Источником заражение считается столица провинции Хубэй - город Ухань. Сейчас транспортное сообщение с городом прервано, оттуда никого не выпускают, в том числе иностранцев. Заблокированы и другие города в провинции. На утро 28 января в Китае было подтверждено 4515 случаев заражения коронавирусом и 106 летальных исходов. На Хубэй пока приходится 2714 человек случаев заражения и 31 934 госпитализации с подозрением на заражение.

Авиакомпании начали ограничивать полеты в Китай. Туристические компании перестали продавать туда туры. Правительства разных стран начали решать вопросы по возвращению своих сограждан из Китая.

Ростуризм ранее 28 января объявил, что российские организованные туристы вернутся из Китая до 4 февраля, они могут завершить поездку как планово, так и досрочно. На 27 января в Китае было 5 604 таких туриста.

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