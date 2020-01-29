В Роспотребнадзоре сочли минимальным риск распространения коронавируса в Москве

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора по Москве, главный санитарный врач города Елена Андреева считает маловероятной угрозу распространения коронавируса в российской столице.

"Риск высок в тех регионах, которые граничат с Китаем. Мы думаем, что ситуация не будет ухудшаться. Закрыты границы Хабаровска и Владивостока, я сегодня разговаривала с санитарным врачом во Внуково, уже летят пустые борта, которые забирают туристов, и новые туристы не идут. Остается путь через Европу. Мы смотрим все эти рейсы, все пути которыми они (зараженные коронавирусом - ИФ) могут приехать, эти пути мы отрабатываем особенно тщательно", - сообщила в среду в Мосгордуме Андреева.

По ее словам, в Москве риск распространения коронавируса есть, но он не оправдан. "Осложнений в городе нет никаких, вообще нет никакой паники. Город готов к любому развитию событий. Мы можем предотвратить распространение", - отметила она.

Андреева считает, что в феврале ситуация должна стабилизироваться, так как границы закрыты, а турпоток в КНР практически прекратился. "Если в конце января это все началось, то плюс 14 дней инкубационный период, поэтому к середине февраля (эпидемиологическая ситуация в городе должна стабилизироваться - ИФ), еще плюс возвраты после нового года", - сказала она.

Андреева также сообщила, что тест-системы по диагностике коронавируса поступают в Москву из Новосибирского научного центра вирусологии без ограничений. "В одном блоке мы можем одновременно провести исследование на 100 человек и Москва сегодня получает четыре тысячи систем. По мере того как мы будем их использовать и расходовать, Новосибирск нам самолетом отправляет ежедневно, у нас нет проблем", - рассказала главный санитарный врач города.

По ее словам, "это большая удача, что Роспотребнадзору удалось разработать тест-систему". "Даже ВОЗом тест-система окончательно не разработана. Москва имеет эти тест-системы без ограничения", - подчеркнула специалист.