Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:57

В Роспотребнадзоре сочли минимальным риск распространения коронавируса в Москве

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора по Москве, главный санитарный врач города Елена Андреева считает маловероятной угрозу распространения коронавируса в российской столице.

"Риск высок в тех регионах, которые граничат с Китаем. Мы думаем, что ситуация не будет ухудшаться. Закрыты границы Хабаровска и Владивостока, я сегодня разговаривала с санитарным врачом во Внуково, уже летят пустые борта, которые забирают туристов, и новые туристы не идут. Остается путь через Европу. Мы смотрим все эти рейсы, все пути которыми они (зараженные коронавирусом - ИФ) могут приехать, эти пути мы отрабатываем особенно тщательно", - сообщила в среду в Мосгордуме Андреева.

Новый коронавирус в Китае

По ее словам, в Москве риск распространения коронавируса есть, но он не оправдан. "Осложнений в городе нет никаких, вообще нет никакой паники. Город готов к любому развитию событий. Мы можем предотвратить распространение", - отметила она.

Андреева считает, что в феврале ситуация должна стабилизироваться, так как границы закрыты, а турпоток в КНР практически прекратился. "Если в конце января это все началось, то плюс 14 дней инкубационный период, поэтому к середине февраля (эпидемиологическая ситуация в городе должна стабилизироваться - ИФ), еще плюс возвраты после нового года", - сказала она.

Андреева также сообщила, что тест-системы по диагностике коронавируса поступают в Москву из Новосибирского научного центра вирусологии без ограничений. "В одном блоке мы можем одновременно провести исследование на 100 человек и Москва сегодня получает четыре тысячи систем. По мере того как мы будем их использовать и расходовать, Новосибирск нам самолетом отправляет ежедневно, у нас нет проблем", - рассказала главный санитарный врач города.

По ее словам, "это большая удача, что Роспотребнадзору удалось разработать тест-систему". "Даже ВОЗом тест-система окончательно не разработана. Москва имеет эти тест-системы без ограничения", - подчеркнула специалист.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

10
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Роспотребнадзор Москва Елена Андреева Китай

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 29 января

"Желтый" уровень погодной опасности сохранится в Москве и Подмосковье до конца недели

Пожар на ТЭЦ-26 в Москве потушили

Пожар на ТЭЦ-26 в Москве потушили

Трансформатор загорелся в Москве на ТЭЦ-26

Родители девочки, пять лет прожившей в перинатальном центре, объявлены в розыск

Новый коронавирус в Китае

В Москве создан штаб по борьбе с распространением коронавируса

Новый коронавирус в Китае

В Москве прошел молебен о спасении от коронавируса

В аварии с участием четырех машин в Москве погиб один человек

Мать оставленных в "Шереметьево" детей привлекалась за неисполнение обязанностей

Мать оставленных в "Шереметьево" детей привлекалась за неисполнение обязанностей

Найден отец, оставивший своих детей в "Шереметьево"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');