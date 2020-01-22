Россия начала разработку вакцины от нового коронавируса из Китая

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Россия начала разработку собственной вакцины от нового коронавируса из КНР, а специалисты Роспотребнадзора подключены к работе по борьбе с этим заболеванием, сообщила журналистам руководитель ведомства Анна Попова.

"Каждый раз, когда мы имеем последовательность, мы начинаем немедленно разработку вакцины", - сказала Попова журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, сегодня должно состоятся спецмероприятие Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на котором будет решаться вопрос, считать ли новый вирус глобальной угрозой. Эксперты Роспотребнадзора включены в рабочую группу, приглашены к этой работе, отметила Попова.

"И сегодня мы подготовили вопросы со всем нашим научным сообществом, чтоб задать на этой площадке и разъяснить ситуацию", - добавила она.

Угроза распространения нового вируса в России минимизирована

Попова также рассказала, что угроза распространения в РФ нового коронавируса полностью минимизирована, а ведомством разработана собственная тест-система для его раннего выявления.

Тест-системы, по ее словам, позволяют диагностировать вирус. "Мы сегодня ими работаем и можем диагностировать. Это хороший результат", - отметила она.

Попова заявила также, что в России приняты все необходимые меры, чтобы обезопасить страну от нового коронавируса. "Мы усилили контроль на границе, на всех 200 с лишним пунктов пропуска ведется усиленный контроль", - сказала она.

По ее словам, все необходимые меры приняты в полном объеме, разработаны методические рекомендации для медиков, рекомендации по проведению дезинфекции, в том числе на транспортных средствах.

Попова также сообщила, что на сегодняшний день в РФ усилен контроль за выявлением всех больных с температурой с подозрением на заражение коронавирусом. "Работа продолжается, мы ее ни на минуту не прекращаем. И очень внимательно следим за ситуацией, которая развивается", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

"Уханьский" вирус

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре 2019 года (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

По последним данным, 440 человек заразились вирусом, девять человек погибли. Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Также в СМИ сообщалось о возможном завозе вируса на Филиппины и в Австралию. Ранее в среду Роспотребнадзор сообщил, что в России пока нет заболевших с подозрением на этот вирус.

Во вторник, 21 января, сообщалось, что американские ученые приступили к разработке вакцины против "уханьского" вируса.