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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:58

"Макдоналдс" на Пушкинской площади отменил акцию 31 января из-за коронавируса

"Макдоналдс" на Пушкинской площади отменил акцию 31 января из-за коронавируса
Ресторан "Макдоналдс" на Пушкинской площади
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Ресторан McDonald's на Пушкинской площади в Москве отменяет акцию с продажей гамбургеров и чизбургеров по 3 рубля, приуроченнную к 30-летию деятельности компании в России, из-за опасности заражения коронавирусом, говорится в сообщении, опубликованном на сайте сети.

Упомянутая акция должна была стартовать 31 января в первом открывшемся в РФ ресторане "Макдоналдс" на Большой Бронной. "Мы с полным пониманием относимся к усилиям и мерам, принимаемым правительством Москвы, и разделяем опасения относительно угрозы (заражения коронавирусом - ИФ). Для нас нет ничего более приоритетного, чем здоровье наших гостей и сотрудников", - заявил гендиректор McDonald's" в России Марк Карена, которого цитирует сайт сети.

Новый коронавирус в Китае

Компания ссылается на рекомендации правительства Москвы о мерах по предупреждению распространения коронавируса, где содержится призыв "в ближайшее время воздержаться от проведения общественных мероприятий в местах массового скопления граждан с целью минимизировать риски распространения инфекции".

Ранее стало известно, что ресторан McDonald's на Пушкинской площади в Москве 31 января собирался предложить посетителям некоторые блюда из меню по ценам 1990 года в честь 30-летия открытия первого российского ресторана сети. Как сообщалось на сайте компании, в рамках акции "30 лет Макдоналдс на Пушкинской" гамбургеры, чизбургеры и чикенбургеры должны были продаваться в этом заведении по 3 рубля, вишневый пирожок, прохладительные напитки, кофе и чай - по 30 рублей. Во столько же обошлись бы стандартная порция картофеля фри, детский набор с игрушкой и соусы.

"Один посетитель может приобрести только четыре продукта, участвующих в акции, один из которых - сэндвич", - подчеркивалось в сообщении компании.

Первый ресторан в России McDonald's открыл 31 января 1990 года - на Пушкинской площади в Москве, он работал в рамках совместного предприятия с правительством города. В тот день был поставлен рекорд по количеству посетителей - 30,65 тыс., за 30 лет работы ресторан, по данным McDonald's, посетили более 140 млн человек.

Хроника 09 – 30 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
McDonald's Москва Пушкинская площадь Марк Карена

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