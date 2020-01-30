На круизном лайнере у Рима застряли 6 тыс. пассажиров из-за болезни китайской пары

Круизный лайнер Costa Smeralda Фото: Reuters

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Круизный лайнер Costa Smeralda, на борту которого находятся 6 тысяч пассажиров, был блокирован в итальянском порту Чивитавеккья недалеко от Рима из-за возможной угрозы коронавируса, сообщает The Guardian.

По ее данным, у китайской пары, находящейся на борту, наблюдаются лихорадка и респираторные проблемы, в связи с чем проводится проверка на возможное наличие коронавируса.

Costa Smeralda ранее проследовал через Марсель, Барселону и Мальорку.

Всего с декабря 2019 года в Китае зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса; от него скончались 170 человек.