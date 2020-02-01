Власти заверили, что в Москве нет дефицита масок и лекарств от коронавируса

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В столичных медицинских учреждениях и аптеках департамента здравоохранения Москвы рекомендованные от коронавируса лекарственные препараты и защитные маски имеются в достаточном количестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Там также подчеркнули, что средства, рекомендованные Минздравом для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией показаны только при лабораторном подтверждении вируса, только по назначению врача и под его под его контролем.

По словам собеседника агентства, во всех городских аптеках, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, аптеках центра лекарственного обеспечения "Аптеки столицы" для свободной продажи в достаточном количестве и с большим запасом имеются медицинские маски.

Ранее корреспондент "Интерфакса" проверил восемь аптечных сетей в двух округах Москвы и выяснил, что в продаже есть только один из четырех рекомендуемых ведомствами лечебных препаратов. Кроме того, только в трех из пяти аптечных филиалов были в наличии медицинские маски.