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Рекомендованные Минздравом препараты от коронавируса оказались не во всех аптеках Москвы

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В ряде аптек Москвы нет в наличии трех из четырех рекомендуемых Минздравом и Роспотребнадзором препаратов для профилактики и лечения у взрослых коронавирусной инфекции.

Проведенный корреспондентом "Интерфакса" мониторинг восьми аптечных сетей в двух округах Москвы выявил наличие в продаже только одного из четырех рекомендуемых ведомствами лечебных препаратов.

Так, в аптеках на улице Дубнинской в Северном административном округе (САО) в наличии представлен только рекомбинатный интерферон бета Ib в каплях стоимостью 130 рублей ("Аптека.Ру") и 145 рублей ("Мосаптека"), а также два аналога данного препарата - Гриппферон стоимостью 325 рублей ("Аптеки столицы") и Ингарон Альфа за 346 рублей ("Столички").

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При этом только в трех из пяти аптечных филиалов были в наличии медицинские маски. В "Мосаптеке" упаковка из 3 масок обойдется покупателю в 45 рублей, в "Аптеках столицы" за 10 масок придется заплатить 96 рублей. В сети аптек "А5" набор из 3 медицинских масок стоит 90 рублей, тогда как из 5 масок 80 рублей.

Как рассказали корреспонденту фармацевты указанных аптечных сетей, большим спросом у покупателей кроме медицинских масок и препаратов для лечения ОРВИ в настоящий момент пользуются мирамистин, хлоргексидин, а также портативные антисептики для рук. Стоимость последних варьируется от 80 рублей до 130 рублей.

Анализ ситуации в трех аптеках на Зубовском бульваре в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы показал, что за рекомбинатный интерферон бета Ib в аптеке "Дельта" покупателю придется заплатить от 317 рублей (в каплях) до 423 рублей (в виде спрея) и 200 рублей за упаковку медицинских масок из 50 штук. В сети аптек "Эвалар" на той же улице стоимость 5 масок равна 60 рублям.

В филиале сети "Неофарм" не оказалось в наличии ни медицинских масок, ни рекомендованных Минздравом препаратов.

Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании 30 января признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Представитель РФ поддержал решение ВОЗ.

Минздрав и Роспотребнадзор совместно опубликовали временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению нового вида коронавируса. В перечне рекомендуемых лекарств для лечения указаны рибавирин, рекомбинатный интерферон бета Ib и лопинавир/ритонавир.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Минздрав Роспотребнадзор Москва

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