Поиск
Важно 15:38
В РФ выявлены два первых случая заболевания новым коронавирусом

Голикова попросила не скупать лекарства и медицинские маски из-за коронавируса

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В России нет проблем с лекарствами и защитными средствами, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая штаб по противодействию коронавирусу.

"У нас нет пока такой проблемы, нет проблемы с защитными средствами, нет проблемы с лекарствами. Не надо беспокоится, не надо заниматься скупкой", - сказала Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавируса в РФ.

До этого Голикова сообщила, что в России выявили двух первых больных новым типом короновируса - это граждане Китая в Забайкалье и Тюменской области.

В РоссииВ Кремле заявили, что АП не советовала Минздраву лекарств против коронавирусаЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что в аптеках Москвы повысился спрос на медицинские маски, в некоторых из них маски уже отсутствуют.

Представители аптечных сетей Москвы сообщили 30 января "Интерфаксу", что продажи медицинских масок увеличились. При этом, как отмечали собеседники агентства, дефицита масок нет.

Тем не менее, в некоторых столичных аптеках масок в продаже уже нет. Представители сетей сообщили, что много масок покупали туристы из КНР. Кроме того, увеличилось количество людей в медицинских масках в общественном транспорте.

При этом продажи противовирусных препаратов в аптеках не растут, рост их продаж остался сопоставим с аналогичным периодом прошлых лет. Провизоры сообщают, что ажиотажа среди населения из-за китайского вируса и, как следствие, массового спроса на противовирусные препараты в Москве и области не наблюдается.

Мир спрятался за маской

13
Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Татьяна Голикова

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор посоветовал не носить медицинские маски на улице

Найдено тело погибшего при обрушении крыши спорткомплекса в Петербурге

Обрушение спорткомплекса в Петербурге назвали запланированным

Обрушение спорткомплекса в Петербурге назвали запланированным

СК начал проверку после обрушения стен и кровли спорткомплекса в Петербурге

Россия окажет Китаю гуманитарную помощь в связи с коронавирусом

Россия окажет Китаю гуманитарную помощь в связи с коронавирусом
Новый коронавирус в Китае

Россия введет временный запрет на рабочие визы для граждан КНР

Газета правительства Крыма извинилась за "украино-татарский полуостров" в своем сканворде

Новый коронавирус в Китае

Китайцев, имеющих вид на жительство в РФ, будут помещать под 14-дневный карантин

Новый коронавирус в Китае

Россия не будет ограничивать почтовые и грузоперевозки с КНР из-за коронавируса

Новый коронавирус в Китае

В Роспотребнадзоре исключили риск распространения коронавируса в РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');