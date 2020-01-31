Голикова попросила не скупать лекарства и медицинские маски из-за коронавируса

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В России нет проблем с лекарствами и защитными средствами, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая штаб по противодействию коронавирусу.

"У нас нет пока такой проблемы, нет проблемы с защитными средствами, нет проблемы с лекарствами. Не надо беспокоится, не надо заниматься скупкой", - сказала Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавируса в РФ.

До этого Голикова сообщила, что в России выявили двух первых больных новым типом короновируса - это граждане Китая в Забайкалье и Тюменской области.

Ранее сообщалось, что в аптеках Москвы повысился спрос на медицинские маски, в некоторых из них маски уже отсутствуют.

Представители аптечных сетей Москвы сообщили 30 января "Интерфаксу", что продажи медицинских масок увеличились. При этом, как отмечали собеседники агентства, дефицита масок нет.

Тем не менее, в некоторых столичных аптеках масок в продаже уже нет. Представители сетей сообщили, что много масок покупали туристы из КНР. Кроме того, увеличилось количество людей в медицинских масках в общественном транспорте.

При этом продажи противовирусных препаратов в аптеках не растут, рост их продаж остался сопоставим с аналогичным периодом прошлых лет. Провизоры сообщают, что ажиотажа среди населения из-за китайского вируса и, как следствие, массового спроса на противовирусные препараты в Москве и области не наблюдается.