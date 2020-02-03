Мэрия Москвы составит список социальных предприятий

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы решила составить перечень компаний, которые помогают решать социальные проблемы граждан и преследуют "общественно полезные цели", сообщил сайт мэра и горадминистрации.

Этот список нужен властям города "для понимания роли бизнес-сообщества в решении социальных проблем граждан и стоящих перед социальными предприятиями задач", а главное, чтобы выработать отдельные "востребованные" меры господдержки, которые бы способствовали развитию предпринимательства в данной сфере, объяснил через пресс-службу глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Социальные предприятия делятся на четыре категории, напомнили в департаменте. Это компании, которые трудоустраивают социально уязвимые слои населения, обеспечивают продажу производимых ими товаров, работ и услуг, производят товары и предоставляют услуги для социально незащищенных граждан, а также работают на достижение социально значимых целей.

Пока заявки на получение статуса социального предприятия можно будет подать в специальную межведомственную комиссию с 1 февраля по 1 марта, эти обращения будут рассматривать по упрощенной процедуре. На втором этапе, с 1 марта по 1 мая заявки будут рассматриваться уже по стандартной процедуре. Присваивать статус и включать компанию в перечень будет департамент предпринимательства и инновационного развития. Затем на основании первичного варианта перечня департамент, другие заинтересованные структуры власти, общественные организации и представители бизнеса подготовят меры по господдержке социальных предприятий.

Включать в перечень будут компании, зарегистрированные в качестве налогоплательщика на территории столицы. На статус социального предприятия первой категории могут претендовать те, у которых в штате не менее 50% сотрудников относятся к социально уязвимым слоям населения. У социальных предприятий остальных категорий доля доходов от социальной деятельности по итогам предыдущего года должна составлять не менее 50%.