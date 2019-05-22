Госдума приняла в первом чтении закон о штрафах за отказ пустить инвалида в кафе или самолет

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым незаконный отказ клиентам-инвалидам в доступе к товарам и услугам должен повлечь административное наказание.

Появление законопроекта связано с целым рядом ситуаций, когда в кафе отказывались обслуживать инвалидов, в том числе детей-инвалидов, или не пускали на борт самолета человека из-за его состояния здоровья.

"Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они "не нравятся" охраннику магазина или не соответствуют имиджу ресторана. К сожалению, такие случаи нередки - ежегодно Роспотребнадзор получает более 20 тысяч жалоб от людей, которые столкнулись с подобным отношением", - сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, на тех, кто позволяет себе такое отношение к людям, не всегда влияет общественное осуждение. "Денежное наказание будет более результативным инструментом защиты людей, чьи права были нарушены", - подчеркнул он.

Володин напомнил, что законопроект подготовлен в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

Согласно проекту закона, отказ потребителю в доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, ограничением жизнедеятельности, возрастом, кроме случаев, установленных законом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

В пояснительной записке отмечается, что предлагаемые изменения обусловлены участившимися случаями отказа инвалидам, пожилым гражданам и другим социально уязвимым категориям лиц в доступе к объектам и услугам транспортной инфраструктуры, в потребительской сфере, сфере отдыха.

Такие отказы часто происходят по признакам наличия расстройства здоровья, ограничения жизнедеятельности, преклонного возраста и иным подобным основаниям, говорится в документе.

Зачастую за таким отказом стоят причины формального, ментального, маркетингового, имиджевого и иного характера, указывается в проекте закона.

Принятие законопроекта позволит привлекать к ответственности продавцов, исполнителей услуг или работ к ответственности за проявления дискриминации социально уязвимых категорий граждан, выразившиеся в отказе им в доступе к товарам (услугам, работам) на равных с другими гражданами условиях, отмечается в пояснительной записке.