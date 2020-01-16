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Депутаты одобрили назначение Мишустина премьер-министром

Мишустин призвал вернуть утраченное доверие между бизнесом и властью

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин высказался за укрепление доверия между властью и бизнесом, считает необходимым проанализировать причины, мешающие развитию предпринимательства.

"Я сейчас скажу перед моими товарищами из бизнес-объединений: чтобы дальше развиваться, нужно вернуть, может быть, утраченное доверие между властью и бизнесом, серьезно поговорить о том, что мешает, убрать издержки, излишнее давление. Если оно есть, нужно понять - какое", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме.

По его словам, "нужно отличить то, что реально сдерживает рост заработных плат и ситуацию, когда создается добавленная стоимость, от того, что просто, к сожалению, еще нет места для нового бизнеса".

"Для этого мы должны сосредоточиться на качественной реализации национальных проектов, они для этого и были придуманы. И кроме этого, возможно, тратить деньги из ФНБ на окупаемые вложения в инфраструктуру", - подчеркнул Мишустин.

По его словам, предпринимательский климат в России следует делать комфортнее. "Важно улучшать предпринимательский климат, чтобы люди, которые занимаются бизнесом, в том числе молодые люди, чувствовали себя уверенно и защищенно, могли развивать свое дело, создавать новые рабочие места и главное, повышать заработную плату сотрудникам", - сказал он.

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