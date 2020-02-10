Длительность парада 9 мая в Москве увеличат до полутора часов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Продолжительность парада Победы на Красной площади в 2020 году увеличат до полутора часов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Центральным событием юбилея станет военный парад на Красной площади. В этом году он будет более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом. Просто по той причине, что это 75 лет Победы", - сказал Шойгу на совещании по подготовке и проведению парада.

По словам министра, на параде ожидают приезд большого числа представительных зарубежных делегаций и лидеров государств. "Главными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов Российской Федерации. Для них подготовлена специальная праздничная программа, рассчитанная на четыре дня", - отметил он.

Шойгу также сообщил, что в юбилейном параде Победы примут участие 15 тысяч человек и 375 единиц наземной и авиационной техники. По его словам, 9 мая по Красной площади пройдут и военнослужащие, одетые в форму военных лет, а также танки Т-34.

"Атмосферу победного 1945-го воссоздадут 10 расчетов в военной форме тех лет, а также батальон прославленных Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100", - сказал он. По Красной площади также пройдут расчеты суворовцев, нахимовцев, кадетов и юнармейцев, отметил министр.

Шойгу добавил, что приглашение принять участие в параде получили военнослужащие из 20 стран мира. "На парад приглашены подразделения 20 иностранных армий. Ряд стран, в том числе входящих в состав СНГ, уже подтвердили свое участие", - сказал он.

Ранее в феврале министр обороны также рассказывал, что на параде 9 мая впервые будут продемонстрированы 24 новейших образца боевой техники. "Это зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и боевые машины пехоты", - говорил министр. Он также сообщал, что в военном параде в Москве будут задействованы 15 тыс. военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники, 150 воздушных судов.